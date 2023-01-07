انت الان تتابع خبر بعد أيام.. اجتماع جديد لمجلس الأمن يخص أوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في حين لم يتم تحديد الموضوع الذي ستتم مناقشته خلال الاجتماع.

يُشار إلى أنه في جلسة سابقة لمجلس الأمن الدولي منتصف ديسمبر الماضي، صرّح مندوب الصين قنغ شوانغ، بأن كميات ضخمة من الأسلحة تم تقديمها لأوكرانيا، وهذا الأمر يثير القلق من احتمال تحول مسارها إلى الأيدي الخطأ.



من جهتها، كانت روسيا قد طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، بعنوان "عواقب التهريب المتزايد للأسلحة الموردة إلى أوكرانيا في مناطق مختلفة من العالم على السلم والأمن الدوليين".

وأشار مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إلى أن تهريب الأسلحة الموردة لنظام كييف، إلى دول ثالثة آخذ في الازدياد.