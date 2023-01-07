انت الان تتابع خبر مشاهير يتغنون بافتتاح "خليجي 25": يليق بحضارة العراق وشعبه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - فنانون ورياضيون وسياسيون، عراقيون وعرب وأجانب، تغنوا بهذا الإنجاز، وأشادوا به كثيراً، لافتين إلى أنه "يليق بتاريخ وحضارة وعراقة العراق".

بعد مشاركتها بحفل الافتتاح، سارعت النجمة العراقية رحمة رياض إلى كتابة تغريدة عبر تويتر، عبرت فيها عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح البطولة، قائلة: "فخورة بإني ابنة هذا البلد العظيم، وسعيدة جداً بمشاركتي بين هلي وناسي في هكذا حدث رياضي مشرف يليق بعراقنا الحبيب وصورته المشرقة ومنها للأعلى".



وعلى انستغرام، كتب الفنان محمود التركي، وهو مشارك أيضاً في حفل الافتتاح، "هلا بيكم والله وهلا بيكم.. كل العراق يحييكم".

وقال الفنان محمد هاشم عبر انستغرام: "فخور جداً وسعيد.. شكراً من قلب لمن ساهم في إنجاح حفل الافتتاح".



نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، يونس محمود، استشهد ببيت شعري للشاعر عبد الرزاق عبد الواحد، إذ كتب "مَن يَعرفُ العراقْ ؟

يَعرفُ كيفَ تَلتَقي السُّهولُ والجبالْ

الضَّوءُ والظِّلالْ

الواقعُ والخَيالْ

والمُمكِنُ والمُحالْ".



ووصفت الفنانة أصيل هميم، الافتتاح بـ"العظيم واللائق بالعراق".

وقالت الفنانة شذى حسون "ابهار، فخامة، فخورة بعراقنا و بحفل افتتاح خليجي 25"، مضيفة "عودة العراق الى الحضن العربي".



وعبرت النجمة الاء حسين، عن انبهارها بالقول "ما شاء الله، بارك الله الجهود و جمال العرض و الابهار التقني الرائع…والغلبة للحظة العاطفة و ذات تأثير في الوجدان".



وكتب الفنان العراقي ماجد المهندس، على تويتر، "افتتاح مشرف لبطولة خليجي 25 بصراوي الف مبروك هذا النجاح المبهر".بينما كتب الفنان الكسندر علوم، على تويتر "البصرة تتألق وتبهر خليجها.. القلوب كلها بصراوية هذه اللحظة، كل الموسيقى خشابة والحب برحي".وقال المدرب العراقي عدنان حمد "هوَ العراقُ.. سَليلُ المَجدِ والحَسَبِ"، مردفاً: "افتتاح جميل لبطولة الخليج العربي في مدينة الحضارة والتأريخ ثغر العراق الباسم البصرة الفيحاء ، تحية لأهلها الطيبين".السفير الكندي لدى العراق غريغوري غاليغان، هو الآخر، كان له موقفاً من الافتتاح المبهر، وعلق بالقول "تهانينا للعراق والمدينة المضيفة البصرة على حفل افتتاح كاس الخليج الرائع".وعلى الصعيد الخارجي، كان لنجم المنتخب المصري سابقاً محمد أبو تريكة، رأياً إذ قال: " العراق يعني العراقة ، الأصالة ، مهد الحضارات ، مهد الثقافات ، الادب والفن ، في كل جزء من بلاد الرافدين ، في كل مدينة هنالك تاريخ عظيم و ماضٕ لا زال متجسد يروي تاريخ متفرد.. ‏لا توجد كلمات تعبر عن عظمة العراق ..افتتاح جميل لخليجي ٢٥، ولعلها البداية يا عراق".وكتبت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على تويتر "مبارك لعراق الحضارة على هذا الافتتاح الرائع لبطولة كأس الخليج العربي، ادام الله الامن و الفرح على البلد العزيز العراق".وخاطبت الفنانة يارا جمهورها، بالقول: "تعالوا نروح البصرة".ووصفت النجمة أصالة حفل الافتتاح بـ"المشرّف وبيفرّح لوطن شاف من الأوجاع اللي خلّاه لمّا بدّه يحتفل الدّنيي كلّها معه تحتفل وبإذن الله قريباً بكون بينكم ومعكم أهلي وأحبّتي في العراق العظيم".وقالت النجمة الإماراتية أحلام "ليش ما خذتوني معاكم اغني يستحقون الفرحه اهلنا بالعراق".وكتبت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن، عبر تويتر، " افتتاح مبهر جداً.. العراق بلد العراقة والتاريخ والشعب الحلو.. بيليق فيه التألق والجمال والتفرّد".واعتبر المعلق الرياضي الجزائري، حفيظ الدراجي أن "حفل افتتاح خلجي ٢٥، يليق بأهل البصرة و شعب العراق، يليق بعراقة بلد وحضارة أمة عمرها آلاف السنين، لاتزال حاضرة و راسخة رغم كل ما تعرضت له من سوء عبر السنين".من جهته، قال المعلق العماني خليل البلوشي: "العراق بتاريخه، بحضارته، بالماضي والحاضر، بمستقبل ابناءه.. ابداع وحفل رائع يليق بالعراق وبطولة كاس الخليج.. واحد من الاجمل عبر تاريخ البطولة.. شكراً على هذا الابداع في افتتاح خليجي البصرة".

المعلق الرياضي الإماراتي، فارس عوض، قال "هلا بيك هلا" نسمعها بقلوبنا في العراق الحبيبة، نشعر بها في كل ملامح أهلها الطيبين، المشاعر تفيض وحفاوة الترحيب تشعرك ان الجميع هناك مسؤول عن تنظيم ونجاح العرس الخليجي، ومهما كانت النتائج وأيا كان البطل، فازت العراق بفرحتنا واعجابنا واجتماعنا قبل كل شيء".