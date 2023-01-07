انت الان تتابع خبر اكراد من فرنسا و اوروبا ينظمون وقفة احتجاجية في باريس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت نحو 12 حافلة من ألمانيا وهولندا وسويسرا وبلجيكا، برفقة الشرطة، نشطاء أكراد إلى نقطة انطلاق المسيرة بالقرب من محطة قطار جار دو نورد في شمال باريس.

وتأتي التظاهرة في هذا التوقيت إحياء للذكرى السنوية العاشرة لمقتل سكينة كانسيز وفيدان دوجان وليلى سايلميز في 9 يناير 2013.



كما ينعى المتظاهرون ثلاث أشخاص قتلوا خارج مركز ثقافي كردي في باريس قبل أسبوعين، وهو ما وصفه ممثلو الادعاء بأنه هجوم عنصري.

ووضعت شرطة باريس في حالة تأهب، اليوم السبت، بعد أن شهدت التجمعات الكردية في الماضي مناوشات، لا سيما ردا على إطلاق النار الشهر الماضي.