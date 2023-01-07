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العراق يعزي الأردن بوفاة رئيس الوزراء الأسبق

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "أرسل أيضاً رسالة تعزية مماثلة إلى رئيس الوزراء الأردني بشر هاني الخصاونة، يعزيه فيها برحيل المجالي".

وأعرب السوداني في رسالتيه، عن "عميق المواساة للأردن الشقيق قيادةً وشعباً، داعياً الباري جلّ وعلا أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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