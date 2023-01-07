انت الان تتابع خبر لمباراة اليوم.. تعرف على التشكيل الاساسي لمدريد و فياريال والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وجاء التشكيل كالتالي:
وشهدت قائمة الميرينجي لمباراة فياريال غياب الثلاثي "كارفاخال وأودريوزولا وماريانو دياز"، بسبب الإصابة.
في المقابل، استعاد الريال 7 لاعبين غابوا عن مواجهة كأس إسبانيا أمام كاسيرينيو للراحة، وهم "كورتوا، ميندي، ألابا، كروس، مودريتش، فينيسيوس، بنزيما".
حراسة المرمى: كورتوا.
الدفاع: ميليتاو - ألابا - روديجر - ميندي.
الوسط: كروس - مودريتش - فالفيردي - تشواميني.
الهجوم: بنزيما - فينيسيوس.
وشهدت قائمة الميرينجي لمباراة فياريال غياب الثلاثي "كارفاخال وأودريوزولا وماريانو دياز"، بسبب الإصابة.
في المقابل، استعاد الريال 7 لاعبين غابوا عن مواجهة كأس إسبانيا أمام كاسيرينيو للراحة، وهم "كورتوا، ميندي، ألابا، كروس، مودريتش، فينيسيوس، بنزيما".
أما تشكيل فياريال فجاء على النحو الآتي:
حراسة المرمى: بيبي رينا.
الدفاع: راؤول ألبيول - ألبيرتو مورينو - باو توريس - خوان فويث.
الوسط: داني باريخو - فرانسيس كوكلين - أليكس باينا.
الهجوم: بينو - صامويل تشيكويزي - جيرارد مورينو.
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا، برصيد 38 نقطة، بينما يأتي فياريال في المركز السابع ب24 نقطة.