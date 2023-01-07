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لمباراة اليوم.. تعرف على التشكيل الاساسي لمدريد و فياريال

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بغداد - ياسين صفوان - وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: ميليتاو - ألابا - روديجر - ميندي.

الوسط: كروس - مودريتش - فالفيردي - تشواميني.

الهجوم: بنزيما - فينيسيوس.

وشهدت قائمة الميرينجي لمباراة فياريال غياب الثلاثي "كارفاخال وأودريوزولا وماريانو دياز"، بسبب الإصابة.


في المقابل، استعاد الريال 7 لاعبين غابوا عن مواجهة كأس إسبانيا أمام كاسيرينيو للراحة، وهم "كورتوا، ميندي، ألابا، كروس، مودريتش، فينيسيوس، بنزيما".

أما تشكيل فياريال فجاء على النحو الآتي:

حراسة المرمى: بيبي رينا.

الدفاع: راؤول ألبيول - ألبيرتو مورينو - باو توريس - خوان فويث.

الوسط: داني باريخو - فرانسيس كوكلين - أليكس باينا.

الهجوم: بينو - صامويل تشيكويزي - جيرارد مورينو.

ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا، برصيد 38 نقطة، بينما يأتي فياريال في المركز السابع ب24 نقطة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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