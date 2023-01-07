انت الان تتابع خبر روسيا تعلن إحباط هجمات أوكرانية على عدة محاور والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "قواتها تواصل الالتزام بهدنة وقف إطلاق النار حتى منتصف الليل من اليوم السبت، على الرغم من تواصل القصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية للمناطق واستهداف مواقعنا".وأضافت، أنه "أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية النار على مواقع للجيش الروسي 11 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية في اتجاه كراسني ليمانسك، لافتة إلى صد هجوم شنته وحدات من اللواء الميكانيكي الرابع عشر للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك بالقرب من قرية سينكوفكا بمنطقة خاركوف. كما تمت تصفية أكثر من 20 جنديا أوكرانيا. وصد هجوم من قبل مجموعتين هجوميتين من لوائي الهجوم الجوي 80 و 95 التابعين للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمانسك في منطقة غابات سيريبريانسكي. وتمت تصفية أكثر من 30 عسكريا أوكرانيا، وتدمير مدفعين من طراز D-20"، وفق البيان.وتابعت، أنه "في اتجاه دونيتسك، تم إحباط محاولة هجومية لوحدات من ألوية الهجوم الجوي الآلية رقم 110 و 79 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كراسنوغوروفكا وغورغيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وأوقعت قواتنا أكثر من 50 بين قتيل وجريح في صفوف الجيش الأوكراني".

وفي اتجاه جنوب دونيتسك في منطقة نوفومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، قالت الوزارة، إنه "تم إيقاف هجوم مضاد لوحدات اللواء 108 للدفاع الإقليمي للقوات الاوكرانية، وتمت تصفية أكثر من 20 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع هاوتزر من طراز D-30 وناقلة جند مدرعة. كما تم تدمير 4 طائرات بدون طيار أوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية، واعتراض خمس قذائف من طراز Uragan و HIMARS ".

أطلقت القوات الأوكرانية، وفق البيان، "أكثر من 60 قذيفة من العيار الثقيل على مناطق سكنية في مدينة دونيتسك، كما أصابت قاذفات صواريخ HIMARS الأمريكية ماكييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأتم البيان، أنه "في منطقة زابوروجيه، دمرت قواتنا المسلحة مواقع تابعة للقوات الأوكرانية، في محاور خيرسون وكريفوي".

