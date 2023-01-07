ضحية ميسي في المونديال يصدم مدريد

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بغداد - ياسين صفوان - ويتعلق الأمر بالمدافع الكرواتي جوسكو جفارديول، نجم فريق لايبزيج الألماني، والذي حسم مستقبله مع ناديه خلال الانتقالات الشتوية الحالية، مقرر البقاء معه لنهاية الموسم.

وكان جفارديول لفت الأنظار بشدة خلال الموسم الحالي، سواء مع فريقه أو خلال مشاركته مع منتخب كرواتيا في كأس العالم 2022 التي اختتمت الشهر الماضي في قطر.



وقاد المدافع الواعد صاحب الـ20 عاما منتخب كرواتيا لاحتلال المركز الثالث في كأس العالم 2022، بعد الفوز على المغرب 2-1 في مباراة تحديد صاحب هذا المركز، وتم اختياره ضمن التشكيلة المثالية للمونديال، بعد الأداء القوي الذي قدمه بالبطولة.

وأكد جفارديول، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية عن شبكة "آر تي إل" التلفزيونية الكرواتية، أنه "لا يفكر في الرحيل عن لايبزج خلال يناير/ كانون الثاني الحالي، وأنه سيحسم مستقبله عقب نهاية الموسم".



وقال مدافع منتخب كرواتيا الصخري، الذي خاض أغلب مباريات مونديال قطر مرتديا قناعا بسبب الإصابة: "أنا مستمر مع لايبزيج، ولست متعجلا بشأن أي شيء، ولا يزال أمامي 6 أشهر لإنهاء الموسم بشكل جيد، وبعدها سننظر في المستقبل".

وكانت عدة اندية أوروبية كبرى أبدت اهتماما بضم اللاعب، يتقدمها ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيان، لكن رغبة اللاعب قد تتسبب في صدمة كبيرة للأول.

وقال جفارديول إنه "دائما ما كان يشجع الدوري الإنجليزي ويرغب في الانتقال إليه"، مضيفا: "لا أعرف ما إذا كنت ناضجا بشكل كاف ومستعدا لخوض المنافسة واللعب في هذا الدوري أم لا. إذا أدركت أنني وصلت إلى أقصى حدود لي في ألمانيا، فسيتعين علي المضي قدما."

يذكر أن جفارديول يلعب مع لايبزيج منذ عام 2021، بعقد يمتد حتى صيف 2027، لكن تقارير أكدت أنه يمتلك بندا يسمح له بالرحيل في 2024 .

ويستأنف لايبزيج مبارياته في الدوري الألماني بمواجهة بايرن ميونخ يوم 20 يناير/ كانون الثاني الحالي، حيث يحتل الفريق المركز الثالث حاليا في جدول الترتيب.

