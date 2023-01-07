انت الان تتابع خبر الاتصالات تبحث تخفيض أسعار الانترنت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "وزير الاتصالات هيام الياسري ترأست اجتماعاً موسعاً في الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية اليوم السبت المصادف ٢٠٢٣/١/٧ مع شركات القطاع الخاص المجهزة لخدمة الانترنت (الوايرلس) المرخصة رسمياً".وناقش الاجتماع، وفق البيان، "واقع خدمة الانترنت وسبل الارتقاء بها وتخفيض اسعارها للمواطن".

وأكدت الياسري، أن "الوزارة ستتخذ عدة مقررات في القريب العاجل لتحقيق هذه الأهداف"، موضحة "آليات تطبيقها ونقلها بالشكل المناسب للمواطنين".

