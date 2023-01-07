انت الان تتابع خبر اعتقال سبعة تجار مخدرات في الديوانية والنجف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز مديرية استخبارات وامن الديوانية التابعة الى المديرية ذاتها بالتعاون مع شؤون المخدرات تمكنت من القبض على ستة من تجار المواد المخدرة في مركز مدينة الديوانية، بحوزتهم مواد مخدرة مختلفة تم توقيفهم وفق المادة (٢٨) مخدرات من قانون العقوبات".وفي السياق ذاته، "تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن النجف الاشرف من القاء القبض على احد مروجي وتجار المواد المخدرة".

وأضاف البيان، أن "عملية القبض تمت في قضاء المناذرة بالتنسيق مع شعبة المخدرات وبعد استحصال الموافقات القضائية".

