انت الان تتابع خبر منذ انطلاق "خليجي 25".. المرور تعلن عدم تسجيل حوادث سير في البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انها "اعلنت عدم تسجيل اي حادث مروري منذ يوم امس في محافظة البصرة".

وأضاف البيان ان "الحوادث التي تنشر في مواقع التواصل الاجتماعي هي حوادث قديمة يراد بها خلق حالة من الازعاج لحركة السير".



واشار الى أن "السير سالك في محافظة البصرة وتنظيم جيد جدا وبإشراف مباشر من قبل مدير المرور العامة اللواء طارق الربيعي"، لافتا الى أن "وزير الداخلية يشرف بنفسه على جميع الخطط المرورية والتنظيمية والأمنية".

ودعت المديرية بحسب البيان، وسائل الاعلام الى "نقل الاخبار بدقة وحقيقة والعودة الى العمل المهني والصحفي"، مؤكدا أن "نجاح البطولة هو نجاح للقوات الأمنية".

