وكالة الاستخبارات توجه ضربة "موجعة" لسراق النفط

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – امن

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة الى وزارة الداخلية، اليوم السبت، إحباط عمليات لسرقة النفط وضبط 12 موقعاً نفطياً و25 عجلة تستخدم للمتاجرة وتدوير المشتقات النفطية بصورة غير رسمية في مناطق متفرقة بالبلاد.



وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "استناداً لمعلومات استخباراتية دقيقة وبعمليات منفصلة، تمكنت مفارز الوكالة من ضبط 12 موقعا نفطيا يستخدم للمتاجرة وتدوير النفط ومشتقاته بصورة غير رسمية"، مشيرة الى أنه "تم العثور بداخل المواقع على خزانات نفطية مختلفة الأحجام تحتوي على منتوج نفطي مجهول الكمية والنوعية ضمن محافظات (بغداد والبصرة وكركوك ونينوى وديالى)".

وفي سياق آخر، تمكنت المفارز ذاتها من "ضبط 25 عجلة مخالفة ضمن محافظات البصرة وبغداد وكركوك والأنبار وميسان وذي قار وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف وديالى ونينوى"، مبيناً أنه "تم التعامل معها أصولياً وتسليمها الى الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإكمال الأوراق التحقيقية"، بحسب البيان.