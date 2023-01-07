انت الان تتابع خبر النزاهة تعلن ضبط 9 معقبين بدوائر التسجيل العقاري في البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "فريقاً من غرفة عمليَّات مديريَّة تحقيق الهيئة في البصرة، انتقل إلى عدد من دوائر التسجيل العقاري في مركز المحافظة والأقضية والنواحي، حيث تَمَكَّنَ الفريق من ضبط (٩) مُعَقِّبين متلبسين بالجرم المشهود".وتابعت الدائرة، أن "العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط سيارة لأحد الْمُتَّهَمِينَ تحتوي على مجموعة من المعاملات"، لافتة إلى أن "من بين المعاملات وكالات منسوبة للْمُتَّهَم تثبت انتحاله صفة مُحَامٍ".

وأضافت أنه "تم تنظيم محضر أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهمين والمبرزات المضبوطة أمام أنظار قاضي التحقيق المختص، الذي قرر توقيفه على ذمة التحقيق".

وكانت الهيئة أعلنت في الثالث من كانون الثاني الجاري، عن ضبطها (8) مُعقِّبين في بغداد، و(3) مُعقِّبين في كركوك، فضلاً عن مُعقِّبٍ واحدٍ في محافظة الأنبار، يمارسون أعمالهم خلافاً للقانون.