انت الان تتابع خبر بغداد وباريس تناقشان مخيم الهول وافتتاح خليجي 25 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب الاعرجي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم السبت، السفير الفرنسي في بغداد، ايريك شوفاليه".

واستعرض الأعرجي مع السفير الفرنسي، "الافتتاح الرائع لخليجي 25 في البصرة، معربا عن أن أمل العراقيين بأن يتوّج هذا النجاح برفع الحظر عن الملاعب العراقية".



كما جرى، وفق البيان، "بحث الأوضاع السياسية والأمنية، على الصعيدين الإقليمي والدولي، والتأكيد على أهمية استمرار التعاون والشراكة بين بغداد وباريس، في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات والخبرات".

وشهد اللقاء أيضا، بحث ملف مخيم الهول السوري وأهمية إنهاء هذا الملف الحساس، لدعم جهود مكافحة الإرهاب واستقرار المنطقة والعالم.

