انت الان تتابع خبر السوداني يوجه بتحليل احداث افتتاح "خليجي 25" والشمري يكشف نتائج الاجتماعات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – سياسة
وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بتحليل احداث افتتاح كأس الخليج العربي "خليجي 25" في محافظة البصرة، فيما بين وزير الداخلية ان ما حدث يوم أمس في الأمور التنظيمية لخليجي 25 لن تتكرر.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-443585-638086891344046462.png
وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بتحليل احداث افتتاح كأس الخليج العربي "خليجي 25" في محافظة البصرة، فيما بين وزير الداخلية ان ما حدث يوم أمس في الأمور التنظيمية لخليجي 25 لن تتكرر.
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وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بتحليل احداث افتتاح كأس الخليج العربي "خليجي 25" في محافظة البصرة، فيما بين وزير الداخلية ان ما حدث يوم أمس في الأمور التنظيمية لخليجي 25 لن تتكرر.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-443585-638086891344046462.png
خليجي 25
2023-01-07 | 12:43
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الخليج 365 – سياسة
وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بتحليل احداث افتتاح كأس الخليج العربي "خليجي 25" في محافظة البصرة، فيما بين وزير الداخلية ان ما حدث يوم أمس في الأمور التنظيمية لخليجي 25 لن تتكرر.
وقال الشمري في مؤتمر صحفي ان "السوداني وجه بإجراء تحليل شامل لما حصل في حفل افتتاح خليجي 25"، لافتا الى ان "ما حدث يوم أمس في الأمور التنظيمية لخليجي 25 لن تتكرر".
وأضاف وزير الداخلية، "أعدنا تنظيم الخطة الأمنية بشكل كامل في محافظة البصرة، وتم إعادة النظر بالتنظيم".
وتابع، "كان للمرور جهد كبير في تنظيم بطولة كأس الخليج من خلال تنظيم السير وتنظيم الطرق اللذان أسفرا عن انسيابية عالية في السير".
وأضاف وزير الداخلية، "أعدنا تنظيم الخطة الأمنية بشكل كامل في محافظة البصرة، وتم إعادة النظر بالتنظيم".
وتابع، "كان للمرور جهد كبير في تنظيم بطولة كأس الخليج من خلال تنظيم السير وتنظيم الطرق اللذان أسفرا عن انسيابية عالية في السير".
وختم الشمري بالقول، "اننا نسعى للوصول الى تنظيم متكامل دون أي شائبة".
الى ذلك، قال رئيس الاتحاد العراقيّ عدنان درجال في المؤتمر، "أننا حريصون على تصحيح ما حدث يوم أمس في افتتاح "خليجي 25" ونقدم اعتذارنا لما حصل خلال الافتتاح".
وأضاف، "مثل هكذا أمور تحصل والاخطاء واردة".