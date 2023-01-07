السوداني يوجه بتحليل احداث افتتاح "خليجي 25" والشمري يكشف نتائج الاجتماعات

وقال الشمري في مؤتمر صحفي ان "السوداني وجه بإجراء تحليل شامل لما حصل في حفل افتتاح خليجي 25"، لافتا الى ان "ما حدث يوم أمس في الأمور التنظيمية لخليجي 25 لن تتكرر".

وأضاف وزير الداخلية، "أعدنا تنظيم الخطة الأمنية بشكل كامل في محافظة البصرة، وتم إعادة النظر بالتنظيم".



وتابع، "كان للمرور جهد كبير في تنظيم بطولة كأس الخليج من خلال تنظيم السير وتنظيم الطرق اللذان أسفرا عن انسيابية عالية في السير".

وختم الشمري بالقول، "اننا نسعى للوصول الى تنظيم متكامل دون أي شائبة".

الى ذلك، قال رئيس الاتحاد العراقيّ عدنان درجال في المؤتمر، "أننا حريصون على تصحيح ما حدث يوم أمس في افتتاح "خليجي 25" ونقدم اعتذارنا لما حصل خلال الافتتاح".

وأضاف، "مثل هكذا أمور تحصل والاخطاء واردة".