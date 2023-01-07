انت الان تتابع خبر أسوأ بداية منذ 2016.. أسعار النفط تتراجع: خام برنت أقل من 80 دولارا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا بما يعادل 0.2% لتبلغ عند التسوية 78.57 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10 سنتات أو 0.1% ليسجل 73.77 دولار للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي، انخفض كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من 8%، وهو أكبر انخفاض أسبوعي لهما في مستهل عام منذ 2016.



وارتفع كلا الخامين القياسيين بنحو 13% خلال الأسابيع الثلاثة السابقة عليه.

وقال ستيفن برينوك المحلل في بي.في.إم: "ربما تستعيد سوق النفط بعض الهدوء بعد التغيرات الكبيرة في وقت سابق هذا الأسبوع، لكن احتمالات الصعود لا تزال محدودة، على الأقل على المدى القريب.. التوقعات الاقتصادية ضبابية".

