انت الان تتابع خبر أسوأ بداية منذ 2016.. أسعار النفط تتراجع: خام برنت أقل من 80 دولارا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا بما يعادل 0.2% لتبلغ عند التسوية 78.57 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10 سنتات أو 0.1% ليسجل 73.77 دولار للبرميل.
وعلى أساس أسبوعي، انخفض كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من 8%، وهو أكبر انخفاض أسبوعي لهما في مستهل عام منذ 2016.
وارتفع كلا الخامين القياسيين بنحو 13% خلال الأسابيع الثلاثة السابقة عليه.
وقال ستيفن برينوك المحلل في بي.في.إم: "ربما تستعيد سوق النفط بعض الهدوء بعد التغيرات الكبيرة في وقت سابق هذا الأسبوع، لكن احتمالات الصعود لا تزال محدودة، على الأقل على المدى القريب.. التوقعات الاقتصادية ضبابية".
وعلى أساس أسبوعي، انخفض كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من 8%، وهو أكبر انخفاض أسبوعي لهما في مستهل عام منذ 2016.
وارتفع كلا الخامين القياسيين بنحو 13% خلال الأسابيع الثلاثة السابقة عليه.
وقال ستيفن برينوك المحلل في بي.في.إم: "ربما تستعيد سوق النفط بعض الهدوء بعد التغيرات الكبيرة في وقت سابق هذا الأسبوع، لكن احتمالات الصعود لا تزال محدودة، على الأقل على المدى القريب.. التوقعات الاقتصادية ضبابية".