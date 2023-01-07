انت الان تتابع خبر الأنواء الجوية: موجة مطرية جديدة تضرب العراق بدءاً من هذا الموعد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس العراق لهذا اليوم السبت، في المنطقة الوسطى سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة كما يتشكل الضباب صباحا يزول تدريجيا، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون غائماً مع هطول امطار متوسطة الى غزيرة الشدة وتساقط الثلوج في اقسامها الجبلية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا عما سجل يوم أمس، فيما سيكون طقس المنطقة الجنوبية صحواً الى غائم جزئي كما يتشكل الضباب صباحا ويزول تدريجيا"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى في بغداد وبابل وواسط والمثنى والديوانية 15، ديالى والأنبار والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة 14، دهوك وكركوك والموصل 11، البصرة 19".وأضاف البيان، أن "طقس يوم غد الاحد في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر في اماكن متفرقة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون غائماً مع تساقط امطار خفيفة في اماكن متفرقة خاصة اقسامها الشرقية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً إلى غائم جزئي، درجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق".

وأشار إلى، أن "طقس يوم الاثنين في المنطقة الوسطى سيكون غائماً كما يتشكل الضباب صباحا يزول تدريجيا مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة ليلا، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم كما يتشكل الضباب صباحا يزول تدريجيا، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق، أما المنطقة الجنوبية فالطقس غائم جزئي كما يتشكل الضباب صباحا يزول تدريجيا ثم يتحول الطقس الى غائم مع تساقط امطار متوسطة الى غزيرة الشدة من بعد الظهر وحدوث عواصف رعدية، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

ولفت إلى، أن "الثلاثاء المقبل سيكون الطقس في المنطقة الوسطى غائم مع تساقط امطار متوسطة الى غزيرة الشدة وحدوث عواصف رعدية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون غائماً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً مع تساقط امطار متوسطة غزيرة الشدة وحدوث عواصف رعدية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وأوضح، أن "الحالة الجوية ليوم الأربعاء المقبل، سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما المنطقة الجنوبية فالطقس صحواً مع بعض الغيوم، درجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق".