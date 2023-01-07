الأنواء الجوية: موجة مطرية جديدة تضرب العراق بدءاً من هذا الموعد

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وأضاف البيان، أن "طقس يوم غد الاحد في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر في اماكن متفرقة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون غائماً مع تساقط امطار خفيفة في اماكن متفرقة خاصة اقسامها الشرقية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً إلى غائم جزئي، درجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق".
وأشار إلى، أن "طقس يوم الاثنين في المنطقة الوسطى سيكون غائماً كما يتشكل الضباب صباحا يزول تدريجيا مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة ليلا، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم كما يتشكل الضباب صباحا يزول تدريجيا، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق، أما المنطقة الجنوبية فالطقس غائم جزئي كما يتشكل الضباب صباحا يزول تدريجيا ثم يتحول الطقس الى غائم مع تساقط امطار متوسطة الى غزيرة الشدة من بعد الظهر وحدوث عواصف رعدية، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".
ولفت إلى، أن "الثلاثاء المقبل سيكون الطقس في المنطقة الوسطى غائم مع تساقط امطار متوسطة الى غزيرة الشدة وحدوث عواصف رعدية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون غائماً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً مع تساقط امطار متوسطة غزيرة الشدة وحدوث عواصف رعدية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".
وأوضح، أن "الحالة الجوية ليوم الأربعاء المقبل، سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما المنطقة الجنوبية فالطقس صحواً مع بعض الغيوم، درجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق".