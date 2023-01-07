انت الان تتابع خبر مطار النجف يعلق تسيير رحلاته الجوية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير المطار حكمت احمد في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "تم تعليق الرحلات الجوية من وإلى المطار بسبب سوء الطقس وتصاعد الضباب"، مشيراً إلى أن "استئناف الرحلات في المطار سيكون بعد الساعة العاشرة صباحاً".وفي وقت سابق من صباح اليوم أعلنت إدارة مطار النجف الاشرف الدولي إيقاف الرحلات في المطار بسبب الظروف الجوية.