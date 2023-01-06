قبيل افتتاح خليجي 25.. الأمم المتحدة تبدي موقفاً داعماً

وقالت البعثة في تغريدة عبر تويتر تابعتها الخليج 365، "نشارك العراق فرحته وتحمّسه لاستضافة خليجي 25".

وأضافت، "من خلال استضافته للكأس، يبيّن العراق القوة الموحدة للرياضة وقدرته على احتضان منافسة سلمية وجديرة بالاحترام. نتمنى للعراق وشعبه بطولة ناجحة".



ومن المقرر أن تنطلق مساء اليوم، فعاليات افتتاح بطولة كأس الخليج بنسختها الخامسة والعشرين في محافظة البصرة.