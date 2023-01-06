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قبيل افتتاح خليجي 25.. الأمم المتحدة تبدي موقفاً داعماً

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-443501-638086036304174877.jpg
خليجي 25

2023-01-06 | 13:03

قبيل افتتاح خليجي 25.. الأمم المتحدة تبدي موقفاً داعماً

1,327 مشاهدة

اعتبرت بعثة الأمم المتحدة لدى العراق (يونامي)، اليوم الجمعة، استضافة العراق لبطولة كأس الخليج تبين قدرته على احتضان المنافسات السلمية.
وقالت البعثة في تغريدة عبر تويتر تابعتها الخليج 365، "نشارك العراق فرحته وتحمّسه لاستضافة خليجي 25".

وأضافت، "من خلال استضافته للكأس، يبيّن العراق القوة الموحدة للرياضة وقدرته على احتضان منافسة سلمية وجديرة بالاحترام. نتمنى للعراق وشعبه بطولة ناجحة".


ومن المقرر أن تنطلق مساء اليوم، فعاليات افتتاح بطولة كأس الخليج بنسختها الخامسة والعشرين في محافظة البصرة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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