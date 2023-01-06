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انت الان تتابع خبر قبيل افتتاح خليجي 25.. الأمم المتحدة تبدي موقفاً داعماً والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-443501-638086036304174877.jpg
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خليجي 25
2023-01-06 | 13:03
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اعتبرت بعثة الأمم المتحدة لدى العراق (يونامي)، اليوم الجمعة، استضافة العراق لبطولة كأس الخليج تبين قدرته على احتضان المنافسات السلمية.
وقالت البعثة في تغريدة عبر تويتر تابعتها الخليج 365، "نشارك العراق فرحته وتحمّسه لاستضافة خليجي 25".
وأضافت، "من خلال استضافته للكأس، يبيّن العراق القوة الموحدة للرياضة وقدرته على احتضان منافسة سلمية وجديرة بالاحترام. نتمنى للعراق وشعبه بطولة ناجحة".
ومن المقرر أن تنطلق مساء اليوم، فعاليات افتتاح بطولة كأس الخليج بنسختها الخامسة والعشرين في محافظة البصرة.
وأضافت، "من خلال استضافته للكأس، يبيّن العراق القوة الموحدة للرياضة وقدرته على احتضان منافسة سلمية وجديرة بالاحترام. نتمنى للعراق وشعبه بطولة ناجحة".
ومن المقرر أن تنطلق مساء اليوم، فعاليات افتتاح بطولة كأس الخليج بنسختها الخامسة والعشرين في محافظة البصرة.