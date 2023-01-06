انت الان تتابع خبر رؤساء القضاء والوزراء والبرلمان يصلون البصرة لافتتاح بطولة "خليجي 25" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان البصرة لحضور حفل افتتاح بطولة كأس خليجي 25".

من جهته المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "وصل إلى محافظة البصرة لافتتاح بطولة خليجي البصرة 25".



الى ذلك، ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، أن "الحلبوسي وصل إلى البصرة؛ لحضور حفل افتتاح بطولة كأس خليجي 25".

وتنطلق عصر اليوم بطولة خليجي 25 في محافظة البصرة، فيما أكدت محافظة البصرة، يوم أمس الخميس، جاهزيتها فنياً ولوجستياً لانطلاقة البطولة.