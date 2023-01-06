انت الان تتابع خبر باللغتين العربية والإنكليزية.. "خطوبة" تثير الجدل في الكويت (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأظهر الفيديو مجلسا جمع الزوج وذوي الزوجة، وقام المأذون بترديد صيغة عقد الزواج المتعارف عليها بالعربية، ثم قرر قراءته بالإنجليزية حتى يفهم العريس الأجنبي.

وانقسمت الآراء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين موافق لما أقدم عليه المأذون وبين رافض، حيث أشاد البعض بسلوك المأذون، قائلين إن عقد الزواج يتم بأي لغة أو إشارة تدل على القبول، بينما رأى البعض أن مثل هذا العقد لا يجوز.

تجدر الإشارة إلى أنه لا يشترط في عقد الزواج أن يكون باللغة العربية، بل باللغة التي يفهمها كل طرف.