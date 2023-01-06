انت الان تتابع خبر وزير الدفاع التركي يعلق على استفزازات اليونان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء عن أكار قوله، إن تركيا "لا تضايق أو تستفز اليونان".

وفي وقت سابق، اتهم وزير الدفاع التركي السياسيين والعسكريين اليونانيين بافتعال الاستفزازات والأزمات مع تركيا بشكل ممنهج بهدف التغطية على عجزهم، على حد وصفه.



وفي الأشهر القليلة الماضية، تصاعد الخلاف مجددا بين البلدين بشأن الحدود البحرية والمياه الإقليمية.

والشهر الماضي، هدد وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو بأن تقوم بلاده بما يلزم إذا استمرت اليونان في استفزازاتها، وذلك تعليقا على المناورات العسكرية اليونانية في جزر بحر إيجة قبالة السواحل التركية.