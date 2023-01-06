انت الان تتابع خبر 5 مناطق.. شاشات عملاقة في بغداد لنقل مباريات "خليجي 25" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الأمانة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "امين بغداد عمار موسى كاظم وجه بنصب شاشات تلفزيونية عملاقة في مول المنصور وحديقة الامة وساحة الواثق وساحة ابو طيارة في منطقة الدورة وحديقة بغداد في البياع لنقل حفل افتتاح ومباريات خليجي 25 في البصرة ".واضاف ان "هذه المبادرة تأتي لدعم استضافة العراق لحدث رياضي عربي خليجي مهم ولمشاركة الجمهور العراقي احتفالاتهم بالمناسبة ودعم الفريق الوطني العراقي والفرق الخليجية الاخرى التي تستضيفها البصرة".