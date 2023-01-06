انت الان تتابع خبر "خندقنا واحد".. حمودي يهنئ الشعب الفلسطيني باطلاح سراح الأسير "كريم يونس" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال حمودي في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "سعدنا بنبأ إطلاق سراح الأسير الفلسطيني كريم يونس بعد 40 عاما في سجون المحتل الصهيوني، وكلنا ثقة ان صبر وصمود وجهاد شعبنا الفلسطيني، وإرادته الصلبة في التحدي والمقاومة، لن يسهم فقط في إطلاق جميع الأسرى بل أيضا بتحرير بيت المقدس بإذن الله".

وأضاف حمودي: "هنيئا لشعب فلسطين الأبي، وتحية للمقاومين الأبطال.. خندقنا واحد.. وان غد القدس قريب إن شاء الله".