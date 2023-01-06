انت الان تتابع خبر صحف عالمية عن "أحداث" مجلس النواب الأمريكي: "واقعة تاريخية وتوترات مستمرة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - جاء ذلك بعدما خسر عضو الكونغرس الجمهوري كيفين مكارثي، أمس، الجولة السابعة من التصويت في محاولته المشؤومة للفوز بمقعد رئيس المجلس، رغم التنازلات التي قدمها لأكثر من عشرة أعضاء من حزبه.

وقالت الصحيفة البريطانية إنه رغم المحاولة الأخيرة التي قام بها مكارثي – زعيم الأغلبية الجمهورية - لتأمين الأصوات التي يحتاجها لانتخابه رئيسًا لمجلس النواب، صوت 20 جمهوريًا ضده في الاقتراع الأخير.



وأضافت الصحيفة أن مكارثي "دخل التاريخ"، الثلاثاء، عندما أصبح أول زعيم للأغلبية منذ قرن يفشل في الجولة الأولى من التصويت، مشيرة إلى أن الجمود الذي يشهده مجلس النواب الآن يكشف حجم التوترات المستمرة منذ فترة طويلة في الحزب الجمهوري، كما أنه يثير تساؤلات حول ما إذا كان الكونغرس سيكون قادرًا على التعامل مع مثل هذا الخلل والخلافات.

وكان عشرون "متمرداً" جمهورياً قد صوتوا ضد مكارثي واحتشدوا بدلاً من ذلك حول بايرون دونالدز، عضو الكونغرس الجمهوري من فلوريدا، وفقا لتعبير الصحيفة.



وأوضحت الصحيفة أن بعض "المتمردين" لديهم شكاوى شخصية مع مكارثي، بينما طالب آخرون بتغييرات في القواعد من شأنها أن تسهل الإطاحة برئيس المجلس.

وقالت الصحيفة إن مكارثي بدا وكأنه استسلم لتلك المطالب، حيث إنه وافق على تغيير القواعد بحيث يمكن لعضو واحد فقط في مجلس النواب أن يدعو إلى تصويت بحجب الثقة عن الرئيس. وأضافت أنه من غير الواضح ما إذا كانت التغييرات ستكون كافية لمنح مكارثي 218 صوتاً مطلوباً لكسب تأييد أغلبية بسيطة في المجلس.

وكان الجمهوريون قد استعادوا السيطرة على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في نوفمبر الماضي، لكن مكارثي يجد نفسه في مثل هذا الموقف الصعب لأن "الموجة الحمراء" التي توقعها لم تتحقق، حيث سيطر الجمهوريون على الغرفة بهامش ضئيل للغاية، مما جعله مدينًا لعدد صغير من المتمردين.

بدورها، رأت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن التنازلات التي قدمها مكارثي قد تضر بجهوده لقيادة الجمهوريين في حالة فوزه، مشيرة إلى أنه من المرجح أن يواجه رئيس المجلس المقبل اقتراحًا بالتنحي في أي وقت يزعج فيه القادة أعضاء اليمين المتطرف في الكونغرس ويكونون مدينين لمطالبهم.

وقالت الصحيفة إنه بينما أصر بعض المنتقدين على موقفهم المعارض، بدا البعض الآخر أكثر ليونة، حيث نقلت عن النائب دان بيشوب، وهو أحد منتقدي مكارثي، قوله إن المرشح الجمهوري البارز لمنصب رئيس المجلس ظهر، أمس الخميس، بشكل أكثر انفتاحاً عما سبق.

وصرح شخصان مطلعان بأن بعض المحادثات غير الرسمية بين الديموقراطيين والجمهوريين الوسطيين كانت تدور حول المسارات المحتملة لتشكيل حكومة ائتلافية، لكنهما أشارا إلى أن المحادثات كانت في مراحلها الأولى و"لا يبدو أن القيادة في أي من الطرفين قد باركتها".

وقالت الصحيفة إن الفشل في انتخاب رئيس مجلس النواب قد أدى إلى تعطيل جدول أعمال الغرفة، حيث إنه تسبب في تأخير أداء اليمين الدستورية لجميع الأعضاء، مما يعني أن المجلس لم يتم تشكيله من الناحية الفنية. وتدعو قواعد مجلس النواب إلى انتخاب رئيس أولاً، ثم يؤدي المشرعون اليمين.

