انت الان تتابع خبر الصدر يغرد بمناسبة عيد الجيش العراقي: لا بد من حفظ حقوقه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الصدر في تغريدة تابعتها الخليج 365، إن "عيد الجيش عيد الوطن، وقدسية الجيش من قدسية الوطن وهيبة الجيش من هيبة الوطن".

وأضاف، أن "الجيش سور الوطن، والملازم ملازم للوطن"، مبينا أن "النقيب محب للوطن، والرائد رائد في حب الوطن".



وأشار الصدر الى أن "المقدم مقدم في حب الوطن، والعقيد معتقد بحب الوطن"، مستدركا أن "العميد عمود الوطن واللواء لواء يعلو للوطن".

ولفت الى أن "الفريق لا يفرق بين أبناء الوطن، والجنود أسود للوطن"، مؤكدا ان "كل الجيش للوطن.. فجيشنا أولاً".

وتابع زعيم التيار الصدري، أن "لا صوت فوق صوت الجيش، ولا بد من حفظ حقوقه ما دام في خدمة الوطن والشعب".

وختم بوسم، "فالجيشوالشعبمعاً، لمستقبل يعمه السلام والأمان والعدل".