انت الان تتابع خبر محافظ البنك المركزي يهنئ بعيد الجيش: احتضان خليجي 25 قطاف لثمار عملهم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المحافظ في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "التاريخ سطّر بأحرف من ذهب بطولات الجيش العراقي وتضحياته في الدفاع عن أبناء شعبنا العزيز والأمة العربية على مدى مسيرته المظفرة".

وتابع، "فالتضحيات التي رافقت تلك المسيرة، وآخرها مواجهته أشرس قوى ظلامية في العصر الحديث، هي التي حفظت دولتنا وأمن شعبنا، فتضحيات الجيش العراقي وتشكيلات قواتنا المسلحة الأخرى ضد الإرهاب هي التي صنعت النصر وعززت الأمن والأمان في مختلف محافظات العراق، بل إن هذا الجيش قاتل نيابةً عن العالم ليدحر قوى الظلام".



وأشار البيان الى ان "العراقيين إذ يقفون اليوم احترامًا وتمجيدًا لهذا السِفر الخالد لجيشنا الأغر، فإنهم يبتهلون إلى الله تعالى أن يسدد خطاه ويجعل الانتصارات أكاليلَ مجدٍ لأيامه الآتية".

واوضح إن "الأمن والاستقرار الذي يلمسه العراقيون وضيوفهم، إنما هو ثمرة هذا المجد المؤثل بالتضحيات الكبيرة، وما احتضان خليجي 25 في مدينة الكرم والضيافة البصرة الفيحاء، بعد انقطاع دام عقودًا طويلة، إلا قطاف لثمار العمل الدؤوب لجيشنا وقواتنا المسلحة، وإن الصور التي تتناقل عن البصرة بوصول الجماهير الخليجية والعربية ما هي إلا رسائل حب وسلام لما ينعم به العراق من السلام والاستقرار والأمن، الذي جاء بفضل جهود أبطالنا في الجيش وسائر تشكيلات قواتنا المسلحة".