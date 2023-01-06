انت الان تتابع خبر تفاصيل قرعة دور الـ16 في كأس ملك إسبانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبلغت أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية وفالنسيا وأتلتيك بلباو وأوساسونا وريال مايوركا وفياريال وإسبانيول وريال سوسيداد وريال بيتيس، حامل اللقب من الدرجة الأولى الإسباني، دور ثمن النهائي، فيما تأهل من دوري الدرجة الثانية 3 أندية، هي: ليفانتي، ديبورتيفو ألافيس، وسبورتينغ خيخون، وتأهل من دوري الدرجة الثالثة (الدرجة الأولى التابعة للاتحاد الإسباني) نادٍ واحد هو أتلتيكو سبتة.وتنص قوانين قرعة دور ثمن النهائي على أن أندية الدرجات الدنيا تلعب ضد أندية دوري الدرجة الأولى وتستضيف المباراة في ملعبها.

ويعني أن القرعة ستفرز 4 مباريات بين أندية دوري الدرجة الأولى فيما بينها، ويستضيف الفريق الذي خرج في القرعة أولا المباراة في ملعبه، بينما تلعب 4 أندية من دوري الأولى مع أندية ليفانتي وديبورتيفو ألافيس وسبورتينغ خيخون وأتلتيكو سبتة.

وقد تشهد قرعة دور ثمن النهائي مواجهة بين ريال مدريد وبرشلونة مبكرا في كلاسيكو كأس الملك؛ لأنهما لن يستفيدا من أي امتياز عكس ما حدث في دور الـ32، حيث وضعتهما القرعة رفقة ريال بيتيس وفالنسيا المشاركين أيضا في كأس السوبر الإسباني في مواجهة الأندية الأقل تصنيفا.



وتلعب مباريات دور ثمن النهائي أيام 17 و18 و19 كانون الثاني/ يناير الحالي، فيما تلعب مباريات دور ربع النهائي أيام 24 و25 و26 كانون الثاني/ يناير من لقاء واحد، فيما يجرى دور نصف النهائي من ذهاب وإياب أيام 6 و9 شباط/ فبراير و1 و2 آذار/ مارس.

موعد القرعة

تقام القرعة غدا السبت في تمام الساعة 15:00 بتوقيت العراق، 14:00 بتوقيت القاهرة.

ويجرى النهائي يوم 6 أيار/ مايو في إشبيلية.