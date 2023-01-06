طقس الأيام الأربعة الأولى من بطولة كأس الخليج

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في ورد لـ الخليج 365، أن "طقس البلاد لليوم الجمعة سيكون في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً كما يتشكل الضباب صباحاً ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً وأحياناً يكون غائماً مع تساقط زخات مطر تكون رعدية أحياناً كما يتشكل الضباب صباحاً ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن يوم أمس".وأضاف أن "طقس يوم غد السبت سيكون في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً يتحول الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة في أقسامها الغربية وحدوث عواصف رعدية، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مصحوباً بتساقط أمطار متوسطة الى غزيرة الشدة وحدوث عواصف رعدية، بينما درجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً الى غائم جزئي، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق".وتابع البيان أن "طقس يوم الأحد سيكون غائماً جزئياً وأحياناً يكون غائماً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مصحوباً بتساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية يتحسن بعد الظهر، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في جميع أنحاء البلاد".

وبين أن "طقس يوم الاثنين في المنطقة الوسطى سيكون صحواً يتحول بعد الظهر الى غائم، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً يتحول ليلاً الى غائم، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً مع تساقط أمطار متوسطة الى غزيرة الشدة وحدوث عواصف رعدية بعد الظهر، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

ولفت الى أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائماً مصحوباً بتساقط أمطار غريرة وحدوث عواصف رعدية يتحسن تدريجياً ليلاً، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً كما يتشكل الضباب صباحاً ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".