انت الان تتابع خبر وزير الداخلية مهنئًا بعيد الجيش: جبهة العراق الأولى وسوره العالي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للشمري في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بمناسبة مرور 102 عام على تأسيس الجيش العراقي الباسل، يطيب لي أن أتقدم بأجمل التهاني والتبريكات للقائد العام للقوات المسلحة، ولهذه المؤسسة الوطنية، التي قدم فرسانها بصنوفهم كافة، التضحيات الجسيمة، والأرواح الغالية دفاعا عن العراق وشعبه".وأضاف، "في هذه اللحظات التاريخية استعيد مع فرسان وشجعان هذا الجيش، مشاهد البطولة، والإباء، والفداء التي سطروها إبان معارك التحرير، فكانوا بحق جبهة العراق الأولى، وساتره المتقدم، وعنوانه الأغلى، وسياجه المنيع، وسوره العالي ".

وتابع الشمري، "تحية للجيش العراقي بذكرى التأسيس، والمجد للشهداء الذين عبدوا بدمهم الطاهر دروب الحرية والتحرير"، مستدركا "تحية لضباط هذا الجيش وجنوده، وهم يقفون بشموخ الرجال لحماية السيادة الوطنية، وترابها، ومياهها، وسمائها ".

