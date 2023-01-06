الأرض على موعد مع "كارثة" بحلول عام 2100!

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بغداد - ياسين صفوان - وأجرت الدراسة التي نشرت في مجلة "ساينس" تحليلا لجميع الأنهار الجليدية في العالم والتي يبلغ عددها 215 ألف نهر جليدي.

وبحسب الدراسة، فإن "هذه الأنهار تذوب بشكل أسرع مما كان يعتقد العلماء، لكن مدى سرعة ذوبانها يعتمد على مقدار ارتفاع درجة حرارة الكوكب".



وأوضحت الدراسة أنه لم يعد بالإمكان التحرك لإنقاذ العديد من الأنهار الجليدية الصغيرة، لأن الأوان قد فات بالفعل".

وتوقعت الدراسة التي نشرت في المجلة، أن يتسبب الاحتباس الحراري العالمي في ذوبان ما بين 38 و64 تريليون طن متري من الجليد من الآن وحتى نهاية القرن، ما يعني إضافة 3.5 إلى 6.5 بوصة إلى مستويات سطح البحر.

