انت الان تتابع خبر صحيفة أمريكية: ترامب حصد "صوت واحد" لرئاسة الكونغرس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان ترامب أحد أربعة أشخاص رشحوا في تلك الجولة أمس الخميس، وعندما تم فرز الأصوات جاء بعد حكيم جيفريز، من نيويورك وكيفن مكارثي من كاليفورنيا والنائب كيفن هيرن عن أوكلاهوما.

ولا يشترط الدستور الأمريكي أن يكون رئيس مجلس النواب من أعضاء المجلس، إلا أن النائب جايتس أحرج ترامب بهذا الترشيح، إلا أكد مدى التراجع الكبير لنفوذه على الجمهوريين، خاصة وأنه يعتزم الترشح للرئاسة عن الحزب.



وأضافت الصحيفة أن "ترامب بذل جهودا كبيرة للم شمل الجمهوريين، وحثهم على التوافق على المرشح مكارثي، لكن تأثير الرئيس السابق على أعضاء حزبه تلاشى حتى بين الموالين له".

وأجرى ترامب يوم الثلاثاء اتصالا مع المرشح الأبرز لرئاسة مجلس النواب كيفن مكارثي، وسكوت بيري نائب ولاية بنسلفانيا، وأحد الأعضاء الجمهوريين الرئيسيين في الكونغرس الذين عرقلوا عملية انتخاب الرئيس.

ورشح ترامب لرئاسة مجلس النواب الذي يعيش أزمة بين الجمهوريين على الاتفاق على رئيس له، النائب مات جايتس النائب عن فلوريدا، لكن الرئيس السابق مُني بخيبة قبل الجولة الحادية عشرة من التصويت على كيفن مكارثي.



وكان ترامب أحد أربعة أشخاص رشحوا في تلك الجولة أمس الخميس، وعندما تم فرز الأصوات جاء بعد حكيم جيفريز، من نيويورك وكيفن مكارثي من كاليفورنيا والنائب كيفن هيرن عن أوكلاهوما.

ولكن النائب بيري خالف توجيهات ترامب، وصوت ضد مكارثي ثلاث مرات في جولات متتالية خلال يومي الأربعاء والخميس، لتستمر الأزمة بين الجمهوريين، ويخسر الرئيس الخامس والأربعين نفوذا كان يعوّل عليه في الانتخابات الرئاسية 2024.