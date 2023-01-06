انت الان تتابع خبر اسعار النفط ترتفع بفعل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم أمس الخميس، أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، هبطت أكثر من المتوقع خلال الأسبوع المنتهي في 30 ديسمبر. وانخفضت 1.4 مليون مقابل توقعات لتراجعها 396 ألف برميل.وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين الأميركية هبطت 346 ألف برميل الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات المحللين لانخفاض قدره 486 ألف برميل.

وفي حين انكمش نشاط الخدمات بالصين في كانون الاول للشهر الرابع على التوالي وسط زيادة إصابات كوفيد-19، تباطأت وتيرة الانخفاضات بينما ارتفعت ثقة الشركات إلى أعلى مستوى في 17 شهرا.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 79 سنتا، أو واحدا بالمئة، إلى 79.48 دولار للبرميل، بعدما صعدت 85 سنتا إلى 78.69 دولار عند التسوية الخميس، بحسب بيانات "رويترز".



وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 80 سنتا، أو 1.1 بالمئة، إلى 74.47 دولار للبرميل،وكانت قد سجلت ارتفاعا 83 سنتا إلى 73.67 دولار عند التسوية في الجلسة السابقة.