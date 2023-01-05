انت الان تتابع خبر بالأرقام.. سجل الأبطال والأرقام القياسية لكأس الخليج والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويشارك في البطولة، 8 منتخبات هي: العراق، والبحرين، والسعودية، واليمن، وعمان، والإمارات، وقطر، والكويت.

ملاعب خليجي 25

ملعبان تم اختيارهما لاستضافة بطولة كأس الخليج 2023 بالعراق، هما: البصرة الدولي، والميناء الذي أفتتح مؤخراً.



حققت جميع دول الخليج العربي لقب بطولة كأس الخليج، باستثناء اليمن الذي يعتبر أقل المنتخبات مشاركة في منافسات هذه البطولة.

الكويت: استضافت البطولة 4 مرات، وحققت 10 ألقاب، وتحتل المركز الأول في عدد بطولات كأس الخليج أعوام 1970، و1972، و1974، و1976، و1982، و1986، و1990، و1996، و1998، و2010.

وفي صدارة هدافي البطولة النجم الكويتي جاسم يعقوب برصيد 18 هدفًا.

السعودية: استضافتها 4 مرات، وحققت 3 ألقاب أعوام 1994، و2002، و2003، ويعتبر ماجد عبدالله هداف الأخضر في كأس الخليج برصيد 17 هدفًا.



العراق: استضافها مرة واحدة، وحقق 3 ألقاب أعوام 1979، و1984، و1988، ويعتبر حسين سعيد هداف أسود الرافدين في كأس الخليج برصيد 17 هدفًا.

قطر: استضافتها 4 مرات، وحققت 3 ألقاب أعوام 1992، و2004، و2014، ويعد منصور مفتاح هداف العنابي في البطولة برصيد 13 هدفًا.

الإمارات: استضافتها 3 مرات، وحققت لقبين فقط عامي 2007، و2013، ويعد فهد خميس هداف الأبيض في البطولة برصيد 10 أهداف.

عمان: استضافتها 3 مرات، وحققت لقبين فقط عامي 2009، و2017، ويعد حمد الغلابي هداف الأحمر في البطولة برصيد 10 أهداف.

البحرين: استضافتها 4 مرات، وهو المنتخب حامل لقب آخر بطولة لكأس الخليج عام 2019، ويعد خليل شويعر هداف البحرين في البطولة برصيد 7 أهداف.

أرقام مهمة

يعد الأزرق الكويت الأكثر تسجيلاً للأهداف في كأس الخليج، حيث أحرز 194 هدفاً، يليه الأخضر السعودي برصيد 163 هدفاً، ثم قطر بـ 130 هدفاً.

كما يعد منتخبي الكويت والسعودية هما الأكثر تحقيقاً للفوز بالمباريات في كأس الخليج، برصيد 56 انتصاراً لكل منهما، يليهما منتخبي الإمارات وقطر، برصيد 41 انتصاراً.