انت الان تتابع خبر ساعات تفصلنا عن افتتاح خليجي 25 والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تقص البصرة يوم غد الجمعة شريط افتتاح بطولة خليجي خمسة وعشرين بعد وصول جميع المنتخبات المشاركة، فيما أشاد المشجّعون الوافدون الى المحافظة بحفاوة الاستقبال من قبل أهالي البصرة.
اكتملت الاستعدادات في البصرة ولم تتبق الا ساعات قليلة لبدء حفل افتتاح خليجي خمسة وعشرين. كما أكّد وزير الشباب والرياضة جاهزية المحافظة لانطلاق فعاليات كأس الخليج.
أهالي البصرة نصبوا الخيم وفتحوا المضايف لاستقبال الوافدين والمشجعين. ففي قضاء الزبير وضع الأهالي الخيم على الطريق الرابط بين المركز والمنفذ الحدودي مع دولة الكويت.