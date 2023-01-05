انت الان تتابع خبر ساعات تفصلنا عن افتتاح خليجي 25 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تقص البصرة يوم غد الجمعة شريط افتتاح بطولة خليجي خمسة وعشرين بعد وصول جميع المنتخبات المشاركة، فيما أشاد المشجّعون الوافدون الى المحافظة بحفاوة الاستقبال من قبل أهالي البصرة.