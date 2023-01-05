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أنباء عن وصول الساهر الى العراق لإحياء حفل افتتاح خليجي 25

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-443445-638085466655794155.jpg
خليجي 25

2023-01-05 | 21:10

أنباء عن وصول الساهر الى العراق لإحياء حفل افتتاح خليجي 25

المصدر:

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أفاد مصدر مطلع، الخميس، بوصول الفنان كاظم الساهر الى العراق لإحياء حفل افتتاح بطولة خليجي 25 التي تنطلق يوم غد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الفنان العراقي كاظم الساهر وصل مع فرقته الموسيقية الى العراق".

 

وأضاف المصدر أنه "خلال الساعات المقبلة سيتوجه الى محافظة البصرة".

 

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم أكد، اليوم الخميس، إحياء الفنانة العراقية رحمة رياض حفل افتتاح بطولة كأس الخليج بنسختها الخامسة والعشرين، يوم غد الجمعة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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