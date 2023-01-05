أنباء عن وصول الساهر الى العراق لإحياء حفل افتتاح خليجي 25

أفاد مصدر مطلع، الخميس، بوصول الفنان كاظم الساهر الى العراق لإحياء حفل افتتاح بطولة خليجي 25 التي تنطلق يوم غد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الفنان العراقي كاظم الساهر وصل مع فرقته الموسيقية الى العراق".

وأضاف المصدر أنه "خلال الساعات المقبلة سيتوجه الى محافظة البصرة".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم أكد، اليوم الخميس، إحياء الفنانة العراقية رحمة رياض حفل افتتاح بطولة كأس الخليج بنسختها الخامسة والعشرين، يوم غد الجمعة.