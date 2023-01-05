انت الان تتابع خبر الشمري: الموازنة القادمة ستكون الأكبر في تاريخ العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد النائب محمد الشمري، اليوم الخميس، ان سبب تأخر إقرار الموازنة هو تأخر ارسال الحكومة للموازنة الى مجلس النواب، مؤكدا انها ستكون الأكبر في تاريخ العراق.



وقال الشمري في حديث لبرنامج "بعد التحري" الذي تبثه السومرية الفضائية، ان "تأخر إقرار الموازنة هو تأخر ارسال الحكومة للموازنة الى البرلمان"، موضحا ان "أعضاء مجلس النواب عازمون على استمرار عملهم لإقرار الموازنة حال وصولها من الحكومة".

وأضاف: ان "المفسوخة عقودهم من وزارة الداخلية والدفاع وجهاز الامن الوطني والمخابرات إضافة الى الصحوات بلغ عددهم بحدود 107 الاف وتمت اعادة 78 ألفا منهم وتم تخصيص مبالغ لهم ضمن قانون الامن الغذائي بحدود 300 مليار تكفيهم لسنة واحدة"، مشيرا الى ان "الموازنة القادمة ستكون الأكبر في تاريخ العراق وبحدود 200 ترليون دينار، بسبب الوفرة المالية وارتفاع سعر برميل النفط واعتقد ان الموازنة ستوفر لهم تخصيصات كافية".

ولفت الشمري الى انه "بشأن العسكريين في وزارة الداخلية الذين لديهم شهادات لتحويلهم الى الملاك المدني ان قضية تحويلهم تمت ضمن قانون وقدمنا طلب لوزير الداخلية لتحويلهم الى الملاك المدني ولا توجد معلومات حول شمولهم ضمن الموازنة الحالية".

وتابع "اما في وزارة الدفاع فلديهم مشكلة عند تحويلهم الى المدني بعضهم أضيفت لهم الخدمة العسكرية وبعضهم لم تضف، ووجهنا كتاب الى الدائرة المعنية ولم يردنا أي جواب لحد الان".