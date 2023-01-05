انت الان تتابع خبر الليرة التركية تهوي الى مستوى قياسي جديد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس، بتراجع الليرة بنسبة 0.2% ليصل سعر الدولار الأمريكي 18.78 ليرة، وتم تداولها على انخفاض بنسبة 0.1% مقابل 18.76 اعتباراً من الساعة 12:33 بتوقيت اسطنبول.

وانخفض مؤشر بورصة اسطنبول 100 القياسي بنسبة 4.6% عند نقطة واحدة اليوم الخميس، قبل تعويض بعض الخسائر.



وأظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ديسمبر الماضي، قيام عدد من المسؤولين بتسليط الضوء على ضرورة السيطرة على التضخم دون إبطاء الاقتصاد كثيراً، وهو الأمر الذي يلقي بثقله على الطلب على الأصول الأشد خطورة.