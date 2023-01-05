انت الان تتابع خبر اعتقال متهم ببيع تذاكر "مزورة" لمباريات خليجي البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بعد ورود معلومات عن وجود متهم يقوم ببيع تذاكر مباريات بطولة كأس الخليج 25 على الفور تم تشكيل فريق عمل بآمرة مدير قسم مكافحة الاجرام في البصرة، إذ تم استدراجه لغرض شراء تذاكر منه، وبعملية نوعية تم القبض عليه بالجرم المشهود وضبط بحوزته تذاكر دخول مزورة"، لافتة إلى أن العملية تمت بالاشتراك مع جهاز المخابرات.وأشارت إلى أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه واحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل".