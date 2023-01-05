انت الان تتابع خبر التربية تشكل لجنة عليا لمحاسبة معلمة اساءت للقيم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الجبوري، وفق بيان للتربية، ورد لـ الخليج 365، إن "المعلم هو نبراس العلم والمعرفة وعليه أن يبقى بعيداً عن التصرفات الدخيلة على المجتمع فهم بناة الأجيال وعليهم غرس القيم والعادات الرصينة التي يتمتع بها مجتمعنا العراقي في نفوس تلاميذنا وطلبتنا الأعزاء".وشدد الوزير على "المحاسبة والعقاب لكل من يسيء للقيم التربوية وفق الضوابط و التعليمات الوزارية، موجهاً المديرين العامين للتربية في المحافظات كافة بمعاقبة أي معلم أو مدرس يقوم بنشر ما يقلل و ينتقص من قيمة التلاميذ او التنمر عليهم أو استغلالهم بأي شكل من الأشكال".