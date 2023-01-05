انت الان تتابع خبر الهجرة تعلن عودة (633) نازحاً إلى نينوى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت جابرو، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "633 نازحا عادوا من ناحية زمار الى مناطق سكناهم الأصلية في قرية برزان بشكل طوعي بمحافظة نينوى، بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة وكافة الاجهزة والوكالات الامنية والاستخبارية والمنظمات الدولية".وبينت، أن "هناك تنسيق مع منظمة الهجرة الدولية IOM، لشمول الاسر العائدة بمبالغ مالية وبناء الدور السكنية المهدمة في القرية، اضافة الى شمولهم بمشاريع المدرة للدخل وتوفير فرص عمل واسعة لغرض تأمين العيش الكريم لهم، مؤكدة أن الوزارة مستمرة في العمل وفق برنامجها الحكومي لإنهاء ملف النزوح في البلاد".