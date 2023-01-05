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انت الان تتابع خبر أسود الرافدين بالطقم الأبيض في مواجهة عمان غداً بافتتاح خليجي 25 والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-443410-638085176371085138.jpg
خليجي 25
2023-01-05 | 13:13
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أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، ان منتخبنا الوطني سيرتدي الطقم الأبيض في أول مواجهتين ضد منتخبي عمان والسعودية، بينما يرتدي أسود الرافدين الطقم الأخضر في مواجهةِ منتخب اليمن.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد