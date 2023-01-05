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أسود الرافدين بالطقم الأبيض في مواجهة عمان غداً بافتتاح خليجي 25

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-443410-638085176371085138.jpg
خليجي 25

2023-01-05 | 13:13

أسود الرافدين بالطقم الأبيض في مواجهة عمان غداً بافتتاح خليجي 25

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أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، ان منتخبنا الوطني سيرتدي الطقم الأبيض في أول مواجهتين ضد منتخبي عمان والسعودية، بينما يرتدي أسود الرافدين الطقم الأخضر في مواجهةِ منتخب اليمن.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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