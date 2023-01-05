انت الان تتابع خبر الشهري: هدفي الفوز بخليجي 25 مع المنتخب السعودي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الشهري في مؤتمر صحفي: "المدرب الوطني حاضر دائمًا عندما تتاح له الفرصة، في السعودية يوجد دعم الآن للمدرب الوطني ومن نال فرصة أثبت نفسه بشكل كبير".

وأضاف: "ما قدمه الركراكي مع المغرب يلهم كل المدربين الوطنيين بالتأكيد، والتاريخ يذكر أيضًا ما حققه الراحل عمو بابا مع العراق، وهو من أفضل المدربين المحليين الذين مثلوا بلادهم".



ويرى الشهري أن "تطور كرة القدم السعودية في الفترة الأخيرة يحفز تشكيلته للتألق في خليجي 25".

وتابع الشهري: "هذا التطور يعطينا دافعًا لإظهار قدراتنا في هذه البطولة، ويتمتع اللاعبون بالشغف بالفعل للمشاركة".

وأتم: "لدينا نفس أفكار وشخصية المنتخب الأول، نمزج بين لاعبي المنتخب الأولمبي وأصحاب الخبرة، وطموحنا الوصول للنهائي والفوز بالكأس".

وتنطلق البطولة في مدينة البصرة، غدًا الجمعة، وتلعب السعودية مع اليمن عقب المباراة الافتتاحية بين العراق وعمان بالمجموعة الأولى.



واختارت السعودية المنافسة بالصف الثاني بقيادة الشهري (42 عامًا) مدرب المنتخب الأولمبي.

وتعتمد السعودية بفئات منتخبها وأنديتها على مدربين أجانب غالبًا، لكن الشهري خطف الأنظار في العام الماضي بعد التتويج بكأس آسيا تحت 23 عامًا مواصلًا نجاحه مع المواهب الصاعدة ببلاده.

وتوجت السعودية بكأس الخليج ثلاث مرات، آخرها في 2004، بينما خسرت النهائي سبع مرات منها النسخة الماضية أمام البحرين.

