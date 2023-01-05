انت الان تتابع خبر الفيفا تحدد موعد قرعة كأس العالم للأندية والمشاركين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الفيفا في بيان رسمي، إن "قرعة كأس العالم للأندية ستقام يوم 13 يناير/ كانون الثاني الجاري، في أكاديمية محمد الخامس لكرة القدم بمدينة الرباط".

وتأكد خوض فريق الأهلي المصري مباراة الدور الأول أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم الأربعاء 1 فبراير/ شباط المقبل، فيما سيبدأ فريقا فلامينغو البرازيلي وريال مدريد الإسباني منافسات البطولة مباشرة من الدور نصف النهائي والمقرر إقامته يومي 7 و8 من الشهر نفسه.



ريال مدريد (بطل دوري أبطال أوروبا )، فلامينغو البرازيلي (بطل كأس كوبا ليبرتادوريس)، سياتل الأمريكي (بطل دوري أبطال كونكاكاف)، أوكلاند سيتي (بطل أوقيانوسيا)، الوداد المغربي (مستضيف البطولة)، الهلال السعودي (ممثل آسيا لعدم انتهاء النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا)، والأهلي المصري (وصيف دوري أبطال أفريقيا).

وستحدد القرعة أطراف مباراتي الدور الثاني، حيث يلتقى الفائز من مباراة الدور الأول بين الأهلي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي مع الهلال السعودي أو الوداد المغربي أو سياتل الأمريكي، بينما يتواجه الفريقان المتبقيان في المباراة الأخرى.



كما ستحدد القرعة أطراف مباراتي الدور نصف النهائي، حيث سيلتقي الفائزان في الدور الثاني مع فريقي فلامينغو البرازيلي وريال مدريد الإسباني، على أن يتواجه الفائزان في نصف النهائي في المباراة النهائية يوم 11 فبراير.

وتأجلت بطولة كأس العالم للأندية، إلى شهر فبراير المُقبل؛ بسبب إقامة كأس العالم 2022 في دولة قطر من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وكان من المُنتظر أن تحتضن الصين هذه النسخة من مونديال الأندية، قبل أن تعتذر عن عدم استضافة البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا.

