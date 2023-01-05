انت الان تتابع خبر محافظ واسط يكشف للسومرية المناطق التي شملها قانون التمليك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المياحي في حديث لـ الخليج 365، إن "قرار تمليك الاراضي الزراعية سيعالج 95% من العشوائيات في اغلب المحافظات، أما في واسط فان أكثر من 92 منطقة عشوائية سواء كانت منطقة كبيرة أو منطقة صغيرة قد يصل اعداد المنازل بها الى 50 منزل، تم تكييف وضعها القانوني لتحويلها الى الملاك".وأضاف المياحي أن "اغلب تلك المناطق هي داخل حدود البلدية، أما المناطق التي تكون خارج حدود البلدية وتعتبر قرى نموذجية نعمل على ادخال كافة الخدمات لها لشمولها وادخالها ضمن حدود البلدية في كل القرى والنواحي".

وتابع محافظ واسط أنه "لم يتبقى لدينا إلا بعض القرى والتي تكون محاذية للتصميم الاساس ونتعامل معها كمناطق وقرى نموذجية ونوصل جميع الخدمات لها بشكل مباشر ولكن من ناحية التمليك لا يشملها حسب القانون"، مؤكداً أنها "خارج حدود البلدية ولكن تم شمولها بالنظام القطاعي وتوفير جميع متطلباتها الخدمية وسوف تبقى عقود لشاغليها حسب القانون".