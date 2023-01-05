تعيين نائب سابق مستشاراً للسوداني لشؤون مكافحة الفساد

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر لـ الخليج 365، أن "السوداني قرر تعيين النائب السابق عن حزب الفضيلة حسين العقابي مستشارا له لشؤون مكافحة الفساد المالي والإداري".

حسين العقابي وهو عضو مجلس النواب السابق الممثل عن محافظة بغداد عام 2018، وعضو في اللجنة القانونية النيابية في الدورة ذاتها، كما شغل عدة مناصب في وزارة العدل.

