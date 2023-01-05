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تعيين نائب سابق مستشاراً للسوداني لشؤون مكافحة الفساد

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر لـ الخليج 365، أن "السوداني قرر تعيين النائب السابق عن حزب الفضيلة حسين العقابي مستشارا له لشؤون مكافحة الفساد المالي والإداري".

حسين العقابي وهو عضو مجلس النواب السابق الممثل عن محافظة بغداد عام 2018، وعضو في اللجنة القانونية النيابية في الدورة ذاتها، كما شغل عدة مناصب في وزارة العدل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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