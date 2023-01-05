انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية: جريمة المطار يجب أن تبقى موقع للرفض والاستنكار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال العلياوي خلال المحفل الرسمي بالذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد قادة النصر، وتابعته الخليج 365، إن "قادة النصر أحبطا مخططات الأعداء"، لافتا الى أن "جريمة الاستهداف يجب أن تبقى موقع للرفض والاستنكار".

وتابع ان "سيرة قادة النصر يجب ان تكون مصدر فخر لكل الوطنيين والاحرار"، مشيرا الى ان "جريمة الاغتيال يجب ان تكون في اولويات التعامل السياسي".