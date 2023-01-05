انت الان تتابع خبر السوداني: قيام أمريكا باستهداف "قادة النصر" يعد اعتداءً صارخاً على العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني خلال المحفل الرسمي بالذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد قادة النصر، وتابعته الخليج 365، إن "قيام الإدارة الأمريكية السابقة باستهداف قادة النصر يعد اعتداءً صارخاً على الأرض والسيادة العراقية "، مبيناً أن " هذا العمل يعد مدانا بجميع الأعراف والقوانين الدولية".وأضاف إن "استهداف قادة كان لهما الدور البارز بدفع الهجمة الإرهابية على العراق والمنطقة لا يعبر عن احترام للاتفاقيات الثنائية بين الدولتين"، لافتاً الى أن "محاربة الإرهابِ الظلامي كانت بحاجة إلى الإيمان الراسخ والقوةِ والبسالة".

وبين السوداني أن "حكومته تعمل على بناء الأساس المتين للسيادةِ العراقية"، مشيرا الى أن "العراق المستقل ينأ بنفسه عن الصراعات الإقليمية والدولية ويؤدي دوره المهم في السعي لحلِها".