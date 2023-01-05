انت الان تتابع خبر الفياض: الحشد والقوات الأمنية رسما طريق الانتصار على "داعش" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الفياض خلال المحفل الرسمي بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد قادة النصر، وتابعته الخليج 365، إن "قادة النصر وقفوا للعراق في أصعب ظرف مر به"، مبينا أن "العراق اليوم عاد إلى سابق عهده بالاستقرار والأمن".وأضاف، أن "الشهيد المهندس نذر حياته دفاعا عن هذا البلد وشارك في رسم فرحة الانتصار العراقي"، لافتا الى أن " الحشد الشعبي والقوات الأمنية رسما طريق الانتصار على عصابات داعش الإرهابية".

وعاهد رئيس هيئة الحشد العشبي، الجميع بـ “الدفاع عن العراق"، مجددا تعهده أن "يكون الحشد الشعبي نموذجاً للانضباط والطاعة".

وأكد الفياض، ان "الشهيد المهندس ابن العراق الباسل الذي نذر حياته للدفاع عن البلد"، مبينة أنه "كيف لا نؤبن الشهيد سليماني وقد قاتل معنا في كل البقاع".



واتم الفياض كلمته، قائلا: "الشهيدان المهندس وسليماني قدوة لشبابنا وجيلنا الصاعد".