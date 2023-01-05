انت الان تتابع خبر وسائل اعلام: أحد كبار المسؤولين في ملف إيران النووي سيستقيل من منصبه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي العامين الماضيين، كان بلانك أحد كبار المسؤولين في الولايات المتحدة في مفاوضات غير مباشرة مع طهران بشأن برنامج إيران النووي.

وذكر "راديو فردا"، نقلا عن موقع "أكسيوس"، أن "رحيل بلانك من فريق إيران في وزارة الخارجية الأمريكية يظهر أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتقد أنه لا توجد طريقة للعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)".



وقال المسؤولون الأمريكيون بشرط عدم الكشف عن هويتهم إن بلانك "سيعود إلى وزارة الطاقة لمواصلة العمل في الأمور المتعلقة بالسياسة النووية".

وأثناء عهد إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، كان بلانك نائب منسق شؤون خطة العمل المشتركة الشاملة في وزارة الخارجية الأمريكية.

وكان بلانك علق في مقابلة مع راديو فردا، قبل أكثر من شهرين، على مصير مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة، مشددا على أن "التركيز الحالي لمسؤولي واشنطن على الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران".



وأضاف أن "إيران طرحت مطالب مستحيلة في المفاوضات النووية، وما دام الوضع على هذا النحو، ستتوقف المفاوضات".

ومنذ بدء الاحتجاجات الشعبية في إيران منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، ركزت الولايات المتحدة والدول الغربية على دعم الاحتجاجات بدلاً من الحديث عن العودة إلى المفاوضات النووية المتوقفة منذ أشهر.

وخاضت إيران وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، بالإضافة إلى روسيا والصين، مفاوضات مباشرة بهدف التوصل إلى تفاهم يعيد إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 الذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018.

وشاركت إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، بالجولات التفاوضية السابقة بطريقة غير مباشرة، لكن تلك المفاوضات لم تثمر عن نتائج بعد.

واتهمت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاثة، إيران بعرقلة التوصل إلى إحياء للاتفاق النووي بسبب وضع مطالب جديدة خارج الاتفاق المبرم عام 2015، وهو ما تنفيه طهران.