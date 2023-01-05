انت الان تتابع خبر صلاح الدين تتصدر.. الموارد المائية تحصي نسبة الامطار الهاطلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الامطار التي هطلت يوم امس على مناطق عدة في محافظات الوسط والجنوب كافة توزعت شدتها بين المتوسطة الى غزيرة وكانت اعلى الهطولات المسجلة في محافظة صلاح الدين حيث بلغت في قضاء الدور 74 ملمتر وفي قضاء الضلوعية 52 ملمتر وسجلت محطة حي العدل في محافظة بغداد 30 ملمتراً".وأضافت: "كما سجلت محطة سدة الكوت في محافظة واسط قراءة 22 ملمتر"، لافتة الى أن " هذه الامطار ستساهم في تعزيز تصاريف نهر دجلة وايصالها الى المحافظات الجنوبية لتلبية كافة المتطلبات وخصوصا الرية الثانية من الزراعة الشتوية وتامين المياه للمناطق التي عانت من الشحة المائية وتعزيز هور الحويزة والاهوار الوسطى وهور ابو زرگ وتحسين بيئة شط العرب".

وتابعت الوزارة: "اما في محافظة ديالى فقد بلغ معدل تساقط الامطار 22 ملمتر نتج عن هذه الامطار سيول باتجاه بحيرة سد حمرين سيتم الاستفادة منها في تعزيز الخزين المائي للسد"، مشيرة الى أنه "أما بالنسبة للجانب الشرقي من البلاد فأنه سوف ترد سيول من الجارة إيران خلال هذا اليوم في الانهر المشتركة معها في المحافظات واسط وميسان والتي ايضا سيتم الاستفادة منها في تعزيز واقع الاهوار العراقية".



وذكرت الموارد المائية، أن "سيول تشكلت في وديان المنطقة الغربية من البلاد وقسم من هذه السيول عززت تصاريف نهر الفرات والقسم الاخر توجهت نحو بحيرتي الحبانية والرزازة"، مبينة أنه "سيتم الاستفادة من مياه الامطار التي هطلت في محافظات الانبار وبابل والنجف الاشرف والمثنى لغرض تعزيز الاطلاقات المائية في نهر الفرات باتجاه اهوار الحمار والاهوار الوسطى التي عانت من الشحة خلال الفترة الماضية حيث بلغت كميات الامطار في سدة الرمادي 30 ملمتراً وفي سدة الكوفة 20 ملمتراً".

وأشار البيان الى أن "موجة الامطار والسيول ادت الى تخفيف الضغط على الاستهلاكات والمياه السطحية مما اعطى المرونة للوزارة بتطبيق خططها للاطلاقات المائية للمحافظة على الخزين المائي لتامين كافة الاحتياجات ولجميع المحافظات ".

واتم البيان: "تم الايعاز الى دوائر الوزارة كافة لغرض التعاون مع دوائر البلديات في المحافظات كافة لفك الاختناقات الحاصلة نتيجة الامطار".